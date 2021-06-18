Джемилёв сообщил, когда меджлисовцы планируют объявить «независимость Крыма»

18.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Меджлисовцы объявили бы независимость в Крыму, если бы имели на полуострове большинство населения. Об этом в эфире 5 канала заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Джемилева, сейчас крымские татары могут максимум составить лишь четверть населения Крыма, поэтому меджлисовцы пока не могут претендовать на независимость.

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«Наверное, нет в мире народа, который не хотел бы своего государства. Но мы – реалисты. При той демографической ситуации, а даже если все крымские татары, оставшиеся после депортации, в республиках Средней Азии, вернутся, мы будем составлять всего лишь четверть населения полуострова. В такой ситуации независимость будет только во вред нам. Даже если бы нам предложили: «Вот вам независимое крымско-татарское государство с таким составом», мы бы решили, что это провокация против нас», – заявил Джемилев.

В 2018 году партия Справедливости и Развития Реджепа Эрдогана выиграла парламентские выборы в Турции не самостоятельно, а в составе блока «Народный альянс», в который также входит Партия националистического движения, поддерживающая радикалов из запрещенного в России меджлиса.

Партия националистического движения (тур. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) — ультраправая политическая партия в Турецкой Республике. Располагает военизированной молодёжной организацией «Серые волки», в основе идеологии которой лежат неофашизм и пантюркизм.

В 2015 году «Серые волки» вместе с боевиками Меджлиса принимали участие в блокаде Крыма. Предполагается, что убийцей российского пилота, который катапультировался с подбитого турецкими ВВС Су-24, оказался боевик этой ультраправой организации.