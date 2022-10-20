«Экономить 24 часа в сутки! Русские знают, куда бьют» – глава украинских коммунальщиков

20.10.2022  12:44 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Уже очевидно, что запасов газа и угля на отопительный сезон Украине не хватит.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже очевидно, что запасов газа и угля на отопительный сезон Украине не хватит. Об...

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«Об экономии мы должны говорить постоянно. Это не то, что там война – не война. У нас не хватает газа! На сегодня данные «Нафтогаза» – газа у нас 14, 3 миллиарда кубометров. Поэтому уже не хватает. У нас не хватает угля. Там 1,8 миллиона тонн на 1 октября, этого точно не хватит на прохождение отопительного сезона.

Поэтому мы должны думать постоянно, 24 часа в день, об экономии всех видов энергоносителей – это первое. А второе, это отдельная история, что мы должны думать, как вместе подойти к проблеме перенапряжения нашей энергосистемы в пиковые часы», – сказал эксперт.

«К сожалению, не всё сегодня зависит от энергетиков сегодня, потому что идёт постоянное разрушение мощностей и распределительных мощностей – это отдельные вещи. Есть распределительная мощность «Укрэнерго», есть «Облэнерго».

К сожалению, российские военные знают, куда бьют, и президент соседней недодержавы говорил, что по 29 энергетическим объектам, по которым они не всем попали, они и дальше будут целиться», – сокрушается Попенко.

Напомним, ранее в Киеве посетовали на то, что русским массово «сливают» координаты украинских подстанций.

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