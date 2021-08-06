Экс-футболист Дмитрий Булыкин отстоял право участвовать в выборах в Госдуму РФ от списка «Родины»

06.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Решение ЦИК об отказе регистрировать его в качестве кандидата в депутаты было признано незаконным.

Легендарный форвард Дмитрий Булыкин баллотируется в качестве депутата на выборы в Государственную Думу РФ от политической партии «Родина». Однако на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

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По данному поводу начался судебный процесс, в результате которого юристам футболиста удалось доказать незаконность действий ЦИК.

«Я рад, что Верховный суд принял справедливое решение. И благодарю партию «Родина», которая отстояла мое конституционное право быть кандидатом федерального списка. Очень надеюсь, что мне и моим коллегам больше не будут вставлять палки в колеса. Хотя, я этому и не удивлюсь. Нас поддерживает большое количество людей. А это многим может не нравиться», — высказался об итогах заседания Дмитрий Булыкин.

Тем временем лидер партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев отметил, что после вынесенного решения суда стороны разошлись без конфликтов. Претензий у партии к ЦИК нет. Поскольку его члены следовали своим внутренним инструкциям.

«Очень важно, что справедливость и законность восторжествовали! Легендарный футболист и общественный деятель, наш соратник Дмитрий Булыкин будет сражаться за интересы миллионов избирателей партии «Родина»!», — заключил депутат.

Дальше в планах у футболиста ворваться в избирательный процесс с программой «100 городов». В августе он посетит несколько регионов, встретится с многодетными семьями, поднимет экологические проблемы и тему развития массового детского спорта.