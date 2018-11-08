Экс-глава СБУ: На тайных переговорах России предложили «сливать» Донбасс поэтапно

08.11.2018, Киев - Донецк, Анастасия Самойлова

На переговорах в Братиславе по Донбассу с участием Украины, РФ, США, Великобритании и Германии, но без представителей ЛДНР, якобы, была достигнута договоренность о разворачивании миротворческой линии на линии фронта, но лишь на первом этапе – перед последующим заходом «голубых касок» в Донецк и Луганск, как того требует Киев.

Об этом заявил экс-глава СБУ Евгений Марчук, участвующий в переговорах по Донбассу от Украины.

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«Первый этап – это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной», – сказал Марчук.

Его слова вызвали удивление в Донецке.

«Читаю тут бред Марчука о том, что некая международная рабочая группа согласовала поэтапное введение миротворцев ООН на Донбасс. Никто в нашей рабочей группе по Минску не в курсе вообще, о чем он говорит», – сказал «ПолитНавигатору» депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Ранее представители России неоднократно заявляли, что введение миротворцев возможно только по согласованию со сторонами конфликта – Украиной и ЛДНР. При этом Москва подчеркивала, что миротворческая миссия ООН должна размещаться на линии фронта для охраны наблюдателей ОБСЕ, которые следят за тем, как стороны выполняют Минские соглашения.

Украина, Германия и США, в свою очередь, настаивают на введение «голубых касок» не на линию фронта, а на всю территорию ЛДНР – под прикрытием иностранного контингента Киев рассчитывает осуществить зачистку республик Донбасса от участников русского сопротивления и выдавить нелояльное население в Россию.