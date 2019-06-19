Экс-глава штаба Януковича: Москва запускает «план Лемберг»

19.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия тайно координирует «план Лемберг» по отторжению Львова и возвращению столицы Галичины в состав Польши. Так Украина будет избавлена от ядра националистического электората.

Такое заявление в эфире телеканала ZiK сделал экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол, во времена «оранжевой революции» возглавлявший предвыборный штаб Виктора Януковича.

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Черновол прокомментировал сведения о том, что на Украине, несмотря на засилье пропаганды в пользу унитаризма, потихоньку растут настроения в пользу федерализации.

«Высказывания о том, что определённые общеукраинские изменения в политике влияют на рост федералистских настроений, не соответствуют реальности. Влияют чисто субъективные факторы, появляются какие-то крикливые лидеры, центры создания каких-то теорий, и начинает действовать фактор – «план Лемберг», – заявил Черновол.

По его словам, «план Лемберг» – это разработанная в Москве стратегия, направленная на отсоединение особо «свидомой» части населения от остальной Украины.

«Она давно реализовалась, об этом было много информационных утечек. Всю Украину взять невозможно, вся Украина не станет подконтрольной. Нужно создать резервацию, оттолкнуть – пусть отделяются, идут в ЕС или куда захотят, хоть в Польшу, хоть отдельно, и пусть и из Киева понемногу туда выжимается весь элемент, который чувствует себя очень патриотичным, проукраинским и европейским. Мол, там создадут границу, а остальное заберут под Россию», – рассказал экс-нардеп.

Черновол уверяет, что задумка Москвы не сработает.

«Они могут добавить 1-1,5% галичан, на которых это действует, в масштабе погрешноти. Однако, это – очень хорошо инспирированная российская политика. Мол, всю Украину не возьмем, делаем отторжение для запада и туда выжимаем всех, а всё остальное взять себе», – добавил Тарас Черновол.