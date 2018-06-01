01.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Экс-главред Forbes: Порошенко сделал почти невозможное

История с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко выставила власти Украины в идиотском свете перед Западом.

Об этом в своем блоге пишет экс-главред журнала Forbes-Украина Владимир Федорин.

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«Нынешняя власть сделала почти невозможное. Заставила мировое сообщество почувствовать себя в шкуре нашего простого избирателя, которому врут и даже не извиняются. Потому что так надо», – констатировал автор.