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01.06.2018, Киев, Михаил Рябов
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Д.Б., Украина

Экс-главред Forbes: Порошенко сделал почти невозможное


История с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко выставила власти Украины в идиотском свете перед Западом.

Об этом в своем блоге пишет экс-главред журнала Forbes-Украина Владимир Федорин.

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«Нынешняя власть сделала почти невозможное. Заставила мировое сообщество почувствовать себя в шкуре нашего простого избирателя, которому врут и даже не извиняются. Потому что так надо», – констатировал автор.

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