Экс-министр обороны Украины похвастался, как удалось перевоспитать пораженца Макрона

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Западные политики и аналитики всё чаще демонстрируют усталость от конфликта на Украине, начинают подталкивать киевский режим к мирным переговорам.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели признаки усталости Запада ещё в июне. Усталость вообще… нужно понимать, что многие западные политики слабые. То толкали нас на переговоры, вообще ещё в июне у них усталость была. То они говорили, что надо как-то заканчивать. В англоязычной прессе было много «достаточно уже» [поддерживать войну]. Почему достаточно, кто так решил? То есть, у кого-то это пораженческие подходы, у кого-то – усталость, кто-то вообще не понимает, как это продолжать», – сказал бывший министр.

Однако он отметил, что со временем позиция некоторых западных политиков становится всё более антироссийский.

«А мы должны делать своё дело, продвигать поддержку Украины. И те мягкие политики – некоторые уже говорят о победе. И Макрон, президент Франции, уже говорит о победе как о необходимом условии прекращения войны. То есть, они меняют позицию, но это непростой процесс», – добавил Загороднюк.