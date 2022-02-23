Экс-секретарь СНБО Украины зовет рыть окопы под Киевом

23.02.2022  09:36 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украине нужно срочно начать строительство оборонных рубежей вдоль границы с Белоруссией и на подступах к Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно срочно начать строительство оборонных рубежей вдоль границы с Белоруссией и на подступах...

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По словам Турчинова, чтобы прикрыть Киев, нужно построить минимум три ряда оборонных рубежей.

«От границы Белоруссии до Киева за все это время, несмотря на все предупреждения, не построено ни одного оборонного рубежа. Ни одного окопа они не выкопали, вы понимаете? Несмотря на предупреждения, несмотря на то, что происходит. Болтовня, болтовня, болтовня», – возмутился политик.

«У нас отсутствует система оборонных рубежей, а нужно как минимум три оборонных рубежа для того, чтобы прикрыть Киев», – заявил Турчинов.

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