Экс-сотрудник МГБ Приднестровья: На Украине «спит» огромный пласт русского сопротивления

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Россия не сможет завершить СВО на Украине, пока не найдёт ключ или формулу, которая позволит работать с русскими людьми по ту сторону фронта.

Об этом на канале «Русский ревизор» заявил бывший сотрудник органов госбезопасности Приднестровья, экс-депутат Верховного Совета ПМР, политический аналитик Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал новоназначенного главкома ВСУ Александра Сырского, выходца из Владимирской области, «интересным примером потенциальной пятой колонны России на Украине». Эксперт обратил внимание на ломанный украинский, на котором Сырский дал первое после своего назначения интервью.

Эксперт привёл ещё несколько примеров: глава офиса Зеленского Андрей Ермак, русский по национальности, родственники которого живут в России, так же, как и у его советника – «мерзкого и отвратительного» Михаила Подоляка, который «имеет относительное сопряжение с современной Украиной». Секретарь СНБО Алексей Данилов – выходец из Луганска. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия – диджей из Сочи. Даже один из командиров запрещённого в РФ «Азова» Денис «Редис» Прокопенко – «потомок карельских коммунистов».

Соин подчеркнул, что эти люди – «микроскопическая надводная часть гигантского айсберга миллионов людей, имеющих прямые связи с Россией», которые являются потенциалом российской пятой колонны – «в хорошем смысле этого слова».

«Те, которых я назвал, они, конечно, продали душу дьяволу, и они понимают, что какой-либо пощады, скорее всего, им не будет. Такова была участь людей, перешедших во время Второй мировой войны на сторону Германии – атаман Краснов, Шкуро, генерал Власов. С этими, конечно, какой-то диалог вести сложно, разве что применять какие-то методы гипноза. Но ведь огромная масса других людей там, которые являются нашими людьми, но, находясь в состоянии изменённого сознания, служат тому режиму», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине сейчас находится в спящем режиме огромный пласт сопротивления.

«Мы не сможем завершить СВО, пока не найдём ключ или формулу, которая позволит нам работать с нашими людьми по ту сторону фронта. Это миллионы людей. Даже по предварительным оценкам, там 8-12 миллионов наших людей было до начала СВО. И где они все, почему они себя никак не проявляют? Может, проблема в том, что мы что-то упустили? У нас есть мощнейший нераскрытый потенциал в этой истории – бездействующая пятая колонна России на Украине. Она спящая, состоящая из миллионов людей. И вопрос не во всей этой публике, которая замарала себя кровью, названные мной… Это миллионы людей, которые тоже жертвы режима, но они находятся в изменённом состоянии сознания. И если их вернуть в нормальное состояние сознания, это огромный пласт сопротивления», – заключил Соин.