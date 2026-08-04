Экс-советник Зеленского признал, что российские удары добивают экономику Украины

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 16:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Российские атаки по украинским объектам внесли ключевые коррективы в прогнозировавшиеся ранее темпы экономического роста Украины на этот год.

Об этом в  беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрием Романенко завил Олег Устенко, экс-советник по экономическим вопросам диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские атаки по украинским объектам внесли ключевые коррективы в прогнозировавшиеся ранее темпы экономического роста...

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Экономист жалуется, что российские удары по Украине не прекращаются.

«Подождите, а как бизнесу выживать в подобных условиях? Можно или нельзя инвестировать, если прилететь может в любой момент, а энергетическая система выбивается? На что это будет влиять? Это будет влиять на уверенность любого предпринимателя, стоит, не стоит инвестировать сейчас в расширение своего бизнеса, просто в поддержку своего бизнеса. В конце концов возникает вопрос: а деньги где на всё это брать?», – говорит Устенко.

Он напомнил, что в проект госбюджета на текущий год был заложен экономический рост на 25%.

«Понятно, что мы не вырастем ни на какие 2,5%. И хорошо, если мы вырастем, в принципе, на 1%, как об этом говорят тот же Международный валютный фонд и наш Национальный банк, который выкатил на уже уходящей неделе свой макроэкономический, вернее, не так, монетарный [прогноз] о состоянии монетарного сектора Украины, где они говорят по поводу того, что, да, ожидается спад», – заявил укро-экономист.

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English version :: Читать на английском Экс-советник Зеленского признал, что российские удары добивают экономику Украины

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