«Это коренным образом всё изменит» – эксперт объяснил, как быстро покончить с киевским режимом

Анатолий Лапин.  
04.08.2026 16:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна признать руководство Украины террористами и начать работу по его ликвидации.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна признать руководство Украины террористами и начать работу по его ликвидации. Об этом...

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По мнению эксперта, это позволит в короткие сроки привести к власти в стране здоровые силы, способные договориться о прочном мире.

«Сейчас международный терроризм захватил власть над Украиной. Только ликвидация главарей террористического режима позволит здоровым силам в украинском обществе, а такие, естественно, есть, получить шанс на то, чтобы изменить ситуацию на Украине. На то, чтобы прийти к власти и начать конструктивные переговоры с Россией.

Это коренным образом изменит ситуацию. И на это не нужно, я не говорю про приход к власти, а на отстрел лидеров-террористов, не нужны месяцы. И не нужно опять рассказывать о том, что одного заменят другим.

Киевский режим должен быть признан террористическим. А это значит, что террористами будут признаны его лидеры, которые проводят террористическую политику…», – отметил он.

«Запад руками Киевского режима взял курс на то, чтобы массированными и всё возрастающими террористическими ударами по гражданским объектам, по гражданскому населению спровоцировать в России внутреннюю смуту.

Для того, чтобы предотвратить это, есть, конечно, много методов разных, но одним из наиболее эффективных, способных дать в короткий срок нужный результат, является официальное признание киевского режима террористическим, подведение юридической базы под то, что лидеры киевского режима, лидеры террористического режима – подлежат уничтожению. И реализация этого», – заявил Шишкин.

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