«Это коренным образом всё изменит» – эксперт объяснил, как быстро покончить с киевским режимом

Россия должна признать руководство Украины террористами и начать работу по его ликвидации.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, это позволит в короткие сроки привести к власти в стране здоровые силы, способные договориться о прочном мире.

«Сейчас международный терроризм захватил власть над Украиной. Только ликвидация главарей террористического режима позволит здоровым силам в украинском обществе, а такие, естественно, есть, получить шанс на то, чтобы изменить ситуацию на Украине. На то, чтобы прийти к власти и начать конструктивные переговоры с Россией.

Это коренным образом изменит ситуацию. И на это не нужно, я не говорю про приход к власти, а на отстрел лидеров-террористов, не нужны месяцы. И не нужно опять рассказывать о том, что одного заменят другим.

Киевский режим должен быть признан террористическим. А это значит, что террористами будут признаны его лидеры, которые проводят террористическую политику…», – отметил он.