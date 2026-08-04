Нацист Береза: Пора переходить к террористическим методам Шамиля Басаева

Игорь Шкапа.  
04.08.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Находящиеся в России украинцы должны помочь Киеву перенести войну на территорию РФ по примеру ичкерийских террористов.

Об этом в эфире канала «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-командир запрещенного в РФ неонацистского батальона «Днепр-1», депутат ВР прошлого созыва Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящиеся в России украинцы должны помочь Киеву перенести войну на территорию РФ по примеру...

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«Я достаточно хорошо помню 94-й год, и как в Первой чеченской войне республика Ичкерия одержала победу. Она перенесла войну на территорию Московии. И по существу ичкерийская республика, ичкерийское государство одержало победу. И это безусловно. И никто не может на счет этого возразить.

Нам нужно активизировать работу среди как раз украинства, которое находится на территории империи. Мы должны работать достаточно глубоко и как раз идеологически, призывая и предоставляя возможность взорвать любое заведение, которое находится от Кёнисберга до Владивостока или Петропавловска-Камачатского. Все, что работает на войну и убийство украинцев, должно гореть любыми методами», – призывал нацист.

По его словам. в России «все, кто в погонах, кто нажимал кнопку, кто запускал, кто складывал, должны быть убиты», а остальные осознать, что идти на службу в ВС РФ опасно, несмотря на большие зарплаты.

«Ну, пожалуй, жизнь выберет большинство, как минимум», – заявил Береза.

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English version :: Читать на английском Нацист Береза: Пора переходить к террористическим методам Шамиля Басаева

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