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Страны Евросоюза не справляются даже с военными учениями и масштабированием военных производств, а к большой войне с Россией не готовы тем более.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда мне приходится читать посты коллег о том, что вот Европа раскачается, подождите, она сейчас как покажет. Я только пожимаю плечами: люди, которые не могут справиться с аномальной жарой, которые не могут справиться с наплывом мигрантов. Недавно были совместные учения, где присутствовали ребята из ВСУ. Они потом рассказывали, что европейцы воевать не могут: в 13.00 – всё, кофе-брейк», – сказал Бизяев.