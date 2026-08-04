«Плохая копия СССР»: Европа не справляется с масштабированием военного производства – укро-политолог
Страны Евросоюза не справляются даже с военными учениями и масштабированием военных производств, а к большой войне с Россией не готовы тем более.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Иногда мне приходится читать посты коллег о том, что вот Европа раскачается, подождите, она сейчас как покажет. Я только пожимаю плечами: люди, которые не могут справиться с аномальной жарой, которые не могут справиться с наплывом мигрантов.
Недавно были совместные учения, где присутствовали ребята из ВСУ. Они потом рассказывали, что европейцы воевать не могут: в 13.00 – всё, кофе-брейк», – сказал Бизяев.
«И вот эти люди собираются масштабировать производство. Я не верю громким заявлениям, я смотрю на цифры.
Недавно было сделано заявление, что в следующем году Украина получит первые истребители Гриппен-Е. Я напомню, месячное производство – один самолет в месяц. При том, что контракты, зафрактованные ранее – на 100+ самолётов, в том числе с Бразилией. Самолеты Мираж-4, план на этот год – 26 самолетов.
Масштабирование производства невозможно. По двум причинам. Первая – бюрократическая причина. ЕС – это всего лишь плохая копия СССР.
И второе – то, что масса субподрядчиков не может пока справиться с масштабированием производства.
Поэтому Европа может очень много и долго кричать, но ресурсов (человеческие, материальные и так далее) на ведение длительной войны у них нет», – добавил он.
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