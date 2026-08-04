«Финансовые обещания Украине оказались пустыми декларациями Запада» – украинский политолог
Из обещанных Украине 70 миллиардов долларов на 2027 год Украина получит меньше половины.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всю тяжесть финансирования Украины сейчас несет Европа. Я вам напомню, что несмотря на громкие заявления в начале этого года, несмотря на принятое коммюнике на саммите НАТО о выделении Украине дополнительных 70 миллиардов евро, это все сейчас остается пустой декларацией.
Реально – выделение бюджетов на 27-й год подтвердили Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, страны Балтии. Однако в совокупности это никак не 70 миллиардов. Это около 27 миллиардов», – сказал Бизяев.
«День войны стоит 450 миллионов долларов. Дальше мы берем исправный калькулятор. Умножаем эту сумму на 365. Отнимаем все обещанные и не обещанные финансовые вливания, и получаем разрыв порядка 35 миллиардов долларов.
И это я вам говорю только финансовую составляющую», – возмущался он.
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