«Финансовые обещания Украине оказались пустыми декларациями Запада» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
04.08.2026 16:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Из обещанных Украине 70 миллиардов долларов на 2027 год Украина получит меньше половины.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из обещанных Украине 70 миллиардов долларов на 2027 год Украина получит меньше половины. Об...

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«Всю тяжесть финансирования Украины сейчас несет Европа. Я вам напомню, что несмотря на громкие заявления в начале этого года, несмотря на принятое коммюнике на саммите НАТО о выделении Украине дополнительных 70 миллиардов евро, это все сейчас остается пустой декларацией.

Реально – выделение бюджетов на 27-й год подтвердили Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, страны Балтии. Однако в совокупности это никак не 70 миллиардов. Это около 27 миллиардов», – сказал Бизяев.

«День войны стоит 450 миллионов долларов. Дальше мы берем исправный калькулятор. Умножаем эту сумму на 365. Отнимаем все обещанные и не обещанные финансовые вливания, и получаем разрыв порядка 35 миллиардов долларов.

И это я вам говорю только финансовую составляющую», – возмущался он.

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