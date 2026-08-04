«Финансовые обещания Украине оказались пустыми декларациями Запада» – украинский политолог

Из обещанных Украине 70 миллиардов долларов на 2027 год Украина получит меньше половины.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всю тяжесть финансирования Украины сейчас несет Европа. Я вам напомню, что несмотря на громкие заявления в начале этого года, несмотря на принятое коммюнике на саммите НАТО о выделении Украине дополнительных 70 миллиардов евро, это все сейчас остается пустой декларацией.

Реально – выделение бюджетов на 27-й год подтвердили Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, страны Балтии. Однако в совокупности это никак не 70 миллиардов. Это около 27 миллиардов», – сказал Бизяев.