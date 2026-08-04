Предоставляя Украине разведданные для ударов вглубь России, а также сами средства поражения, страны Европы сильно рискуют нарваться на ответный удар.

Об этом в эфире видеоблога заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Эти удары беспилотниками вглубь российского пространства, включая Москву, с системами вооружения, которые мы также создаём в Германии, во Франции, в Англии, в других европейских странах, которыми стреляет Украина...

Когда мы также предоставляем данные о целях, насколько моя информация верна, всё это происходит довольно скрытно. Я, конечно, задаю себе вопрос, что русские будут делать с этим? Что Путин думает по этому поводу?..

И эти системы вооружения также финансируются в течение следующих двух лет, и британцы действительно хотят в ближайшее время передать украинцам 140 тысяч беспилотных систем, чтобы они могли действовать глубоко.

Я задаю себе вопрос: что бы сделал Вашингтон, если бы какая-нибудь другая латиноамериканская страна при поддержке России и Китая постоянно наносила удары беспилотниками по Вашингтону?», – вопрошал он.