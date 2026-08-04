«Не могу представить, чтобы Россия так долго терпела» – экс-советник Меркель пророчит удары РФ по Западу
Предоставляя Украине разведданные для ударов вглубь России, а также сами средства поражения, страны Европы сильно рискуют нарваться на ответный удар.
Об этом в эфире видеоблога заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти удары беспилотниками вглубь российского пространства, включая Москву, с системами вооружения, которые мы также создаём в Германии, во Франции, в Англии, в других европейских странах, которыми стреляет Украина...
Когда мы также предоставляем данные о целях, насколько моя информация верна, всё это происходит довольно скрытно. Я, конечно, задаю себе вопрос, что русские будут делать с этим? Что Путин думает по этому поводу?..
И эти системы вооружения также финансируются в течение следующих двух лет, и британцы действительно хотят в ближайшее время передать украинцам 140 тысяч беспилотных систем, чтобы они могли действовать глубоко.
Я задаю себе вопрос: что бы сделал Вашингтон, если бы какая-нибудь другая латиноамериканская страна при поддержке России и Китая постоянно наносила удары беспилотниками по Вашингтону?», – вопрошал он.
«Русские принимают это, но очевидно, у них есть проблема, что их, как державу стратегического сдерживания, которая является крупнейшей ядерной державой в мире, явно не воспринимают всерьёз, и в этом заключается большая опасность, что в какой-то момент они нанесут ответный удар, в том числе, по территории НАТО, по оборонным концернам или как-то ещё.
Опасность чрезвычайно высока, потому что я не могу себе представить, чтобы это продолжалось в течение следующих нескольких лет, когда Россия будет продолжать подвергаться обстрелам», – заключил Вад.
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