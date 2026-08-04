«Зеленский сворачивает переговорное направление» – укро-дипломат

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Назначение на должность главы СВР Украины экс-министра обороны и секретаря СНБО Рустема Умерова показывает, что киевский режим окончательно решил отказаться от возможности закончить войну путем переговоров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, может ли назначение Умерова повысить переговорную позицию Украины.

«Этот шаг явно свидетельствует, что это направление будет уменьшаться. И если принимать во внимание и то, что сказал на днях Дональд Трамп, и то, что сказал якобы активизировавшийся Марко Рубио, шаг назначения на СВР Рустема Умерова, наоборот, является свидетельством того, что это направление будет сворачиваться», – уверен Бессмертный.

Кроме того, он считает, что назначение на должность секретаря СНБО экс-министра внутренних дел Игоря Клименко показывает что «будет больше внимания внутренней ситуации, чем внешнему контуру».