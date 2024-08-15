Экс-спикер ГШ ВСУ: Не нравится смотреть на дохлых будановцев? Пользуйтесь официальными видео ГУР

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 946
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Видеоролики последствий пиар-акций ГУР Украины ради вывешивания желто-синего флага с убитыми будановцами лучше не смотреть, потому что не бывает операций без потерь.

Об этом на канале «Сейчас» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Видеоролики последствий пиар-акций ГУР Украины ради вывешивания желто-синего флага с убитыми будановцами лучше не...

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Экс-спикера спросили, в чём смысл операций ГУР, вроде высадки на Кинбургской косе.

«Во-первых, это демонстрация флага. И мы видели много видео по этому поводу, наши БПЛА демонстрируют, что несмотря на заявления российских топ-пропагандистов, мол, они стопроцентно контролируют территорию Тендры или Кинбурской косы, мы видим, что наши ребята находят возможность доказать, что это не так», – рассуждал Селезнёв.

«Они очень часто даже на упреждение наших сообщений публикуют видео тех самых высадок украинского десанта… Является ли эта информация верифицированной, можно ли доверять российским пропагандистам? Нет, они врут, как только открывают рот.

Но, тем не менее, некоторые вещи обращают на себя внимание, и я думаю, что здесь стоит всё-таки ориентироваться на заявления официальных спикеров ГУР или ССО относительно этих историй. Потому что я понимаю, что любые стычки не всегда проходят без потерь», – трепался бывший спикер ВСУ.

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