Экспертов на ТВ нужно строжайше наказывать за шапкозакидательство – российский публицист

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Новости Украины

Любая страна, оказавшаяся в том противостоянии, в условии которого сегодня воюет Россия, сдалась бы на следующий день.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил кандидат медицинских наук, писатель-публицист Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята, против нас сейчас воюет 42 страны мира, вдумайтесь, такого не было никогда еще в истории. Даже во времена Гитлера и Наполеона против нас воевало 20-22 государств, но не 42. Если бы 42 страны мира выступили бы против любой страны мира, включая так называемые Соединенные Штаты Пиндосии, то эта страна сдалась бы на следующий день. Потому что такого прессинга не выдержать никому. То, что мы не только не побеждены пока, но еще и враг не ступил на нашу землю, и что кое-где мы наступаем, это уже чудо Божье и результаты, прежде всего высочайшего героизма русского солдата. Если вы, сидя перед телевизором, недоумеваете, почему мы еще всех не разгромили, все 42 страны, то я из приличных слов хочу сказать: «Одумайтесь, пожалуйста, дорогие мои», – призвал Евич.

По его словам, бравурные заявления СМИ формируют безответственное отношение населения к происходящему.

«Я понимаю, телевизор наш откровенно преступен, наших дикторов и теле-экспертов нужно вешать за ноги, расстреливать их мало. Потому что эти уроды и ублюдки, кто-то за деньги, кто-то по принуждению вражеских хозяев, кто-то по врожденной тупости, вещают откровенно неправильную повестку. Шапкозакидательские настроения, попытки каждую победу раздуть до вселенского масштаба, чтобы утешить, порадовать аудиторию – это преступно. Нужно населению объяснять серьезность ситуации. Нужно населению четко объяснять серьезность ситуации, нужно сразу объяснять всю проблемность текущего момента, нужно людей ориентировать на серьезные вещи. Неоправданные термины, попытки сказать, что все хорошо, очень плохо сказываются, и скажутся еще хуже», – возмущался публицист.