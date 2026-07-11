Эрдоган – новый фаворит Трампа

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Последний саммит НАТО в Турции поменял расклад сил внутри западного военного-политического блока. Вашингтон дал понять, что будет делать ставку на Турцию, а не на ЕС в деле общей экспансии в Закавказье и Средней Азии.

Эрдоган становится новым фаворитом Трампа. Об этом говорит их сердечная встреча. Оба лидера фактически дезавуировали прежние санкции, введённые американцами против Анкары из-за покупки 9 лет назад комплексов С400. Теперь анонсировано возобновление полномасштабного военно-технического сотрудничества.

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Был даже сделан специальный вброс через каналы проэрдогановской газеты Hürriyet – якобы российские ЗРК будут проданы арабским монархиям в Персидском заливе для защиты от «иранской агрессии». Так османы показывают, что готовы в любой момент избавиться от «ненужного груза», даже передав иго смертельным врагам Тегерана.

И Эрдоган, и его правящая ПСР прикусили языки, когда Пентагон возобновил удары по Ирану, во время которых под атаки попало свыше 80-ти гражданских объектов. Такова цена «солидарности» Анкары. В угоду сближения с США Анкара может фактически поддержать любую агрессию коалиции Эпштейна в регионе.

Кстати, Казахстан и Азербайджан, будучи членами Организации тюркских государств (ОТГ), через Турцию ни на минуту не прекращали поставок нефти и критических минералов для нужд армии Израиля в самые жуткие дни бомбардировок Газы, Ирана и Ливана. А сейчас причиной очередного флюгерства турков стали американские авиамоторы для нового османского истребителя.

Как же объяснить показательное недовольство Нетаньяху и К, которые призвали Трампа не наращивать сотрудничество с Анкарой? Это лишь ревность, связанная с временным возвышением новоявленного фаворита Эрдогана. Все прекрасно понимают, что Турция нужна Белому дому как точка опоры для ослабления Евросоюза внутри НАТО и возможности использования неоосманизма для западной экспансии в Закавказье и Средней Азии.

Турция удобно встраивается в стратегические планы нынешней американской администрации. Используя ВС Азербайджана, Анкара нанесла поражение Армении и аннексировала Арцах, превращая Ереван в свой протекторат, фактически поставила под контроль Зангезурский коридор, льстиво назвав его «маршрутом Трампа», совместно с Израилем через свои прокси опрокинула Асада в Сирии, установив марионеточный режим «демократических исламистов» и, наконец, в октябре прошлого года превратила ОТГ в военно-политический блок, направленный против России и Китая.

Именно с этой точки зрения османы становятся более важным игроком в ситуации, когда «звезда Израиля не взлетела», и первичный план расчленения Ирана и переформатирования всего Ближнего Востока провалился. Поэтому на пъедестал и вылезает Турция. Её силы, собственные исламисты и тюркская агентура способны мешать Тегерану и Пекину в регионе.

Параллельно Вашингтоном ставится задача усилить нажим на Россию с целью её окончательного выдавливания из постсоветских республик, а также развернуть потенциал турецких сателлитов из ОТГ против Китая, а, соответственно, и Ирана. Средняя Азия рискует превратиться в чисто сырьевой анклав и плацдарм для агрессии с целью превращения российских и китайских рубежей в постоянный очаг нестабильности.