Генерал ВСУ: «Это дикий прокол. Началась война между ГУР и СБУ»

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Подрыв днепропетровского олигарха в Монако при участии украинских спецслужб не останется без последствий для Украины.

Об этом в беседе с бывшим спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-генерал говорит, что «самое страшное» то, что покушение произошло на территории Монако, которое до этого считалось спокойной гаванью для принятия серьезных политических решений.

«И тут оказывается, что на территории княжества могут организовать террористический акт. И это никогда не окончится без последствий. И Франция, и Монако приложат максимум усилий, чтобы докопаться, кто в этом виновен», – считает Кривонос.

Он соглашается, что возможное участие в теракте украинских спецслужб подрывает позиции Киева, и говорит, что имел место откровенный непрофессионализм как исполнителей, так и организаторов.

Кривонос напомнил, что так же прокололись украинские спецслужбы, когда похитили в Молдове и вывезли на Украину судью Николая Чауса, что вызвало дипломатический скандал.

При этом он признает, что на Украине «началась война спецслужб».