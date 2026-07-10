Генерал ВСУ: «Это дикий прокол. Началась война между ГУР и СБУ»
Подрыв днепропетровского олигарха в Монако при участии украинских спецслужб не останется без последствий для Украины.
Об этом в беседе с бывшим спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Укро-генерал говорит, что «самое страшное» то, что покушение произошло на территории Монако, которое до этого считалось спокойной гаванью для принятия серьезных политических решений.
«И тут оказывается, что на территории княжества могут организовать террористический акт. И это никогда не окончится без последствий. И Франция, и Монако приложат максимум усилий, чтобы докопаться, кто в этом виновен», – считает Кривонос.
Он соглашается, что возможное участие в теракте украинских спецслужб подрывает позиции Киева, и говорит, что имел место откровенный непрофессионализм как исполнителей, так и организаторов.
Кривонос напомнил, что так же прокололись украинские спецслужбы, когда похитили в Молдове и вывезли на Украину судью Николая Чауса, что вызвало дипломатический скандал.
При этом он признает, что на Украине «началась война спецслужб».
«Мы знаем, насколько напряженные отношения были между ГУР и СБУ в последние 8-9 лет. Конкуренция была, а вот слово «война» значительно раньше. Поэтому у нас впереди еще много информационной грязи, и мы много, что можем еще узнать. Но вряд ли мы узнаем, кто напрямую отдавал приказ.
Не удивит, что с теми, кого нашли как организаторов, может что-случится на уровне сердечного приступа или – поскользнулся, упал, ударился головой об угол двери.
По-разному можно все спланировать, но прокол дикий, подрыв репутации украинских спецслужб просто катастрофический. Вместо того, чтобы заниматься такими мероприятиями на территории РФ, реально серьезно, мы занимаемся убиранием экономических ключевых игроков в определенных схемах отмывания денег», – резюмировал Кривонос.
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