«Кругом зрада, зрада! В чём тогда перемога?» – истерика в студии Зе-пропагандистов

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине будет очень непросто отбиваться от российской баллистики обещаниями Трампа выдать Киеву лицензию на производство ракет для «Пэтриот».

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады от «Голоса» Андрей Осадчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине будет очень непросто отбиваться от российской баллистики обещаниями Трампа выдать Киеву лицензию на...

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«Я думаю, это всё-таки, опять же, политическое заявление, чем технологическое решение. Дай боже, чтобы через какие-то годы у нас была сделана нами ракета.

И мы понимаем, что когда сейчас нас русские расстреливают третий день (кстати, сегодня тоже предупреждают), то заявлением о патенте или даже лицензионном договоре трудно отбиваться от российских ракет», – пожаловался Осадчук.

Слова депутата взбесили советника Зе-офиса, майданщика-грантоеда Сергея Лещенко.

«Я что-то не понимаю коллег! То есть лучше, чтобы не было этой договорённости о лицензии? Лучше, чтобы Зеленский сказал – нам ничего не дали, давайте дальше плакать? Просто непонятно, в чём «зрада» в этот раз!

Сразу «зрада», «зрада», зрада»! Приехал с лицензией? «Зрада»! Приехал без лицензии? «Зрада»! Получил от Трампа скандал – «зрада», с Трампом обнялся, всё хорошо – «зрада»! Так, а в чём тогда «перемога»?», – распсиховался Лещенко.

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