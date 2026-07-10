В «FirePoint» огорошили Зе-пропагандистов: «Pac-3» – лет через 10, своя антибаллистика – хорошо, если до конца 2027-го

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 22:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Ракеты Pac-3 для американских систем «Пэтриот» изначально не были рассчитаны на такую войну, которая сейчас идёт на Украине.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила технический директор украинской компании Fire Point Ирина Терех, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракеты Pac-3 для американских систем «Пэтриот» изначально не были рассчитаны на такую войну, которая...

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Терех спросили – это вопрос месяцев или годов, если Украина получит лицензию и начнёт производить свои ракеты для «Пэтриот».

«Pac-3 – ракета сложная, она дорогая, она классная, но она никогда не разрабатывалась для такой войны, какую мы сейчас видим. Поэтому реалистично я вижу, если даже сегодня мы получим лицензию, это задача до десяти лет на выход каких-то поставок.

Это если очень прикладывать усилия, ресурсы, инвестировать, в том числе, в микроэлектронику и во все-все компоненты», – разочаровала Терех Зе-прислугу.

«На каком этапе сейчас находится антибаллистическая система «Фрея» в разработке «FirePoint»?», – попыталась снизить градус «зрады» Мосейчук.

«На сегодняшний день мы закончили тестирование ракеты в виде FP-7.x, но сейчас идёт самое сложное и самое интересная часть – интеграция в систему. И я буду очень счастлива, если мы совершим, точнее, я на это очень надеюсь, и мы планируем совершить первый перехват до конца 2027 года», – ответила Терех.

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English version :: Читать на английском В «FirePoint» огорошили Зе-пропагандистов: «Pac-3» – лет через 10, своя антибаллистика – хорошо, если до конца 2027-го

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