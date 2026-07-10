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В связи с участившимися ответными ударами РФ по украинским АЗС, пора срочно ставить вопрос украинскому правительству на разрешения продажи бензина прямо с бензовозов.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады от «Голоса» Андрей Осадчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии советник Зе-офиса, грантоед Сергей Лещенко похвастался, дескать, в отличие от России, у Украины есть на 100% импорт нефтепродуктов.

Депутат не разделил бравады соросёнка.

«Это большая проблема. И пока ещё почему-то никто из правительства не говорит, но я думаю, нам пора менять правила розницы. Потому что, с одной стороны, сейчас лицензионная деятельность для мирного времени – контроль, чтобы не было всякого левака и коррупции. Но если погромили там все заправки, то физически негде людям заправляться. И нам надо будет ставить вопрос правительству, как это ужасно ни звучит, но чтобы позволить продавать бензин прямо с бензовозов», – тревожился Осадчук.

«Да так и будет. Поэтому, ещё раз, не надо бравады. У нас большие проблемы с розницей топлива. Да, топливо нам, слава богу, доставляют и мы его будем закупать, физически топливо в наличии есть, но нам нужно обеспечить возможность, чтобы и люди, и военные грузы, и вообще обеспечить трафик по стране. Поэтому – да, в эту игру играют двое, к сожалению», – признал укро-депутат.

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