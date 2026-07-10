Не за Украину, так за Эстонию: британским солдатам всё равно придётся умирать – дискуссии в Оксфорде

На Западе не воспринимают Украину всерьез.

Об этом бывший американский дипломат, продвигавший антироссийские санкции, Дэниел Фрид заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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И на Западе, похоже, с ним согласны. Они смотрят на Украину так же, как Чемберлен смотрел на Чехословакию в 1938 году. Как на страну-шутку, не стоящую нашего внимания», – сказал Фрид.

«Сегодня есть те, кто считает Украину глупой, фальшивой страной. Путин, безусловно, так считает.

Сам он считает, что Западу придется сделать выбор в случае поражения Украины: вступить в войну с Россией или забыть о своих обязательствах.

«Нас очень интересует выживание Украины как независимого государства. Когда мы взяли на себя обязательство защищать Эстонию, мы приняли на себя риск войны.

Великобритания является ведущей страной НАТО в Эстонии. Если Россия нападет, британские войска будут воевать. Мы помогаем Украине защищаться уже сейчас. Вопрос в том, откажемся ли мы от своих обязательств», – сказал Фрид.