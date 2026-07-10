«Там нечего исследовать» – генерал ВСУ аттестовал Буданова на ноль баллов

Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ) на своей прежней должности продемонстрировал вопиющий непрофессионализм.

Об этом в беседе с бывшим спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-генерал считает, что для дискредитации Буданова не нужно даже проводить какие-то спецоперации-многоходовки.

«Достаточно просто поднять его руководство той организацией, которая находится на улице Электриков. Потом открыть закон о разведке, почитать функционал руководителя Главного управления разведки. И больше ничего даже не надо искать.

Там отсутствие правильной организации стратегической разведки против воюющей страны – это самая главная дискредитация.

Знаете, как в аттестации. Шикарно снимает ролики, часто дает интервью. Можно поставить 10 баллов по десятибалльной системе.

Что касается стратегического понимания ситуации, организации и умения регулировать процессы по организации разведки на стратегическом уровне, можно поставить ноль баллов», – сказал Кривонос.