Зловещие планы Киева: «Прикроемся ядеркой – и ударим ракетами по Москве»
Украине нужна ядерная защита от России.
Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Щит нам нужно формировать вместе с европейцами, потому что щит должен быть ядерным, все-таки. Возможно, не на нашей территории ядерное оружие, но мы должны быть вместе с ядерными странами», – сказал экс-посол.
Ведущий тут же напомнил, что Польша заявляла, что хотела бы разместить у себя ядерное оружие.
«А меч наш – у нас нет иного выбора. Это должно быть масштабировано, сотни и тысячи баллистических и крылатых ракет, которые, первое задание – достают четко по Москве и по всему этому радиусу, где в основном были возможности Советского Союза, когда готовились воевать с НАТО.
И далее в перспективе до 5,5 тысяч [километров]. Это мы можем делать, и это надо делать обязательно», – вещал Чалый.
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