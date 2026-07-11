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Угрозы Зе-режима начать удары по Москве и Петербургу новыми баллистическими ракетами «Фламинго» приведут к уничтожению целей в Киеве и других городах Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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