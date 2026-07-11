Муратов: «Фламинго» принесёт Украине смерть

Михаил Рябов.  
11.07.2026 11:33
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Угрозы Зе-режима начать удары по Москве и Петербургу новыми баллистическими ракетами «Фламинго» приведут к уничтожению целей в Киеве и других городах Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Угрозы Зе-режима начать удары по Москве и Петербургу новыми баллистическими ракетами «Фламинго» приведут к...

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«FP-9 – конструктор из частей советских «Точки-У», «Грома», С-300 и западных наработок. Топливо – датское, управление – французское или немецкое. Запад вложился в авантюру, которая погубит саму Украину. Западные технологии дадут лишь иллюзию вседозволенности.

Включим логику. Если «Фламинго» полетят на Москву и Питер – что будет? Россия ответит не семью ударами за неделю. Ответ будет таким, что от Украины ничего не останется. Не будет Киева, Львова, Одессы – будет выжженная земля. В Киеве отказываются понимать: их ракеты уничтожат их самих быстрее, чем долетят до Москвы.

Россия действует сдержанно. Но у сдержанности есть предел. Ответ будет сокрушительным. Ответственность – исключительно на киевском режиме, возомнившем себя ядерной державой с конструктором из советских запчастей.

«Фламинго» – красивое название. Но эта птичка принесёт Украине не победу, а смерть».

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English version :: Читать на английском Муратов: «Фламинго» принесёт Украине смерть

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