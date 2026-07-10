В Киеве с тревогой сравнивают «40 дней» Зе-плана с бесславным «контрнаступом»
Поставленная Зеленским задача за 40 дней дронового террора заставить Россию пойти на переговоры очень напоминает украинский «контрнаступ» 2023 года, потому что выясняется, что нет ракет для «Пэтриотов», и невозможно отразить ответные удары.
Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп вместе с Зеленским шутят, там, лицензия на «Пэтриот» – это на годы, лицензия на «Пэтриот». Но тем не менее, это сигнал в Кремль, что Трамп вместе с Зеленским будут принуждать Путина к миру… Но вопрос остаётся – да, в период эскалации мы остались без американских ракет «Пэтриот». Мне эта история очень напомнила историю с «контрнаступом».
Помните, 2023 год, когда администрация ещё Байдена тогда нам говорила – давайте-давайте, идите в контрнаступление, Америка всё даст. А потом оказалось, что ни танков нет, ни авиации, ни прикрытия с неба», – тревожился укро-политолог.
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