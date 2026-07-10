В Киеве с тревогой сравнивают «40 дней» Зе-плана с бесславным «контрнаступом»

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поставленная Зеленским задача за 40 дней дронового террора заставить Россию пойти на переговоры очень напоминает украинский «контрнаступ» 2023 года, потому что выясняется, что нет ракет для «Пэтриотов», и невозможно отразить ответные удары.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставленная Зеленским задача за 40 дней дронового террора заставить Россию пойти на переговоры очень...

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«Трамп вместе с Зеленским шутят, там, лицензия на «Пэтриот» – это на годы, лицензия на «Пэтриот». Но тем не менее, это сигнал в Кремль, что Трамп вместе с Зеленским будут принуждать Путина к миру… Но вопрос остаётся – да, в период эскалации мы остались без американских ракет «Пэтриот». Мне эта история очень напомнила историю с «контрнаступом».

Помните, 2023 год, когда администрация ещё Байдена тогда нам говорила – давайте-давайте, идите в контрнаступление, Америка всё даст. А потом оказалось, что ни танков нет, ни авиации, ни прикрытия с неба», – тревожился укро-политолог.

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English version :: Читать на английском В Киеве с тревогой сравнивают «40 дней» Зе-плана с бесславным «контрнаступом»

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