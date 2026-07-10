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Поставленная Зеленским задача за 40 дней дронового террора заставить Россию пойти на переговоры очень напоминает украинский «контрнаступ» 2023 года, потому что выясняется, что нет ракет для «Пэтриотов», и невозможно отразить ответные удары.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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