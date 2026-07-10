Россия и Китай начали совместную четырёхуровневую борьбу со Starlink – иноагент Латынина

Максим Столяров.  
10.07.2026 23:55
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия и Китай приступили к совместному протводействию группировке спутников Starlink.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Китай приступили к совместному протводействию группировке спутников Starlink. Об этом на канале...

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«Есть четыре уровня совместной китайско-российской борьбы со Starlink. Первый уровень – дипломатическое и правовое давление. Что, дескать, что система повышает риск столкновения спутников, и значит, нужно создание международной коалиции, которая добилась бы нормативных ограничений расширения программы Starlink.

Второй уровень – Китай и Россия совместно подают заявки на частотные диапазоны и орбитальные позиции, необходимые для разрешения Starlink. Причем это прямо рассматривается как скоординированная военная контрмера», – сказала Латынина.

«Наряду с этим – совместная архитектура электромагнитных помех, подавление мощности – это избирательная блокировка связи Starlink в определенных географических районах. При этом объединяются китайские и российские независимые программы, которые по одиночке не могут это сделать, а вместе могут.

Третий уровень – это кибератаки на Starlink через терминалы гражданских пользователей, и физическое уничтожение спутников.

А дальше самое главное – это те самые глушилки. И так далее.

Есть совместный проект ПВО – система, которая будет перехватывать баллистические ракеты средней дальности на дистанциях до 4000 километров, гиперзвуковые ракеты на высотах до 40 километров», – подытожила она.

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