Изнасилование Гагаузии – ещё один повод Приднестровью не верить Кишинёву

Елена Острякова.  
11.07.2026 14:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 520
 
Гагаузия, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


Кишинев дискредитировал идею «реинтеграции» Приднестровья, отняв права у Гагаузии.

Об этом бывший молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кишинев дискредитировал идею «реинтеграции» Приднестровья, отняв права у Гагаузии. Об этом бывший молдавский вице-премьер...

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«Это говорит Приднестровью, что договариваться смысла нет, потому что они не держат свое слово, нарушая собственный закон», – сказал Фленкя.

Он также считает, что действия молдавских властей сделали Гагаузию еще более пророссийской.

«Хочется верить, что в Гагаузии пройдут, наконец, выборы. Это регион специфический, с очень серьезными пророссийскими симпатиями. Угадайте, каким образом решение Конституционного суда повлияет на гагаузских избирателей? Нужно ли будет российской пропаганде помогать пророссийским кандидатам? Конституционный суд и правительство уже все сделали за российскую пропаганду, чтобы в Гагаузии проходили лишь пророссийские кандидаты», – сокрушается Фленкя.

 

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English version :: Читать на английском Изнасилование Гагаузии – ещё один повод Приднестровью не верить Кишинёву

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