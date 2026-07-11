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Кишинев дискредитировал идею «реинтеграции» Приднестровья, отняв права у Гагаузии.

Об этом бывший молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это говорит Приднестровью, что договариваться смысла нет, потому что они не держат свое слово, нарушая собственный закон», – сказал Фленкя.

Он также считает, что действия молдавских властей сделали Гагаузию еще более пророссийской.

