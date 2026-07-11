Изнасилование Гагаузии – ещё один повод Приднестровью не верить Кишинёву
Кишинев дискредитировал идею «реинтеграции» Приднестровья, отняв права у Гагаузии.
Об этом бывший молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это говорит Приднестровью, что договариваться смысла нет, потому что они не держат свое слово, нарушая собственный закон», – сказал Фленкя.
Он также считает, что действия молдавских властей сделали Гагаузию еще более пророссийской.
«Хочется верить, что в Гагаузии пройдут, наконец, выборы. Это регион специфический, с очень серьезными пророссийскими симпатиями. Угадайте, каким образом решение Конституционного суда повлияет на гагаузских избирателей? Нужно ли будет российской пропаганде помогать пророссийским кандидатам? Конституционный суд и правительство уже все сделали за российскую пропаганду, чтобы в Гагаузии проходили лишь пророссийские кандидаты», – сокрушается Фленкя.
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