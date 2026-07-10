Слухи о всеобщей мобилизации в России распускает украинская пропаганда – иноагент Латынина
Слухи о возможной всеобщей мобилизации в России распускает украинская и западная пропаганда, стремясь посеять сумятицу в народе.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, в России мобилизации не будет, потому что если она будет, то это будет одна из самых больших ошибок, которые совершит российская власть.
Все слухи о том, что вот-вот будет мобилизация, как правило, исходят или из украинской пропаганды, или из российской либеральной пропаганды.
Понятно, что идет частичная, какая-то скрытая мобилизация, призывников давят, чтобы они записывались. Вот эти все хитрости под ковром будут.
Но мне кажется, мобилизации не будет, потому что она стала бы серьезной политической и экономической ошибкой», – утверждает Латынина.
«Стратегия Зеленского и стратегия Европы – это добиться от России мобилизации. Если что-то твой противник очень хочет, чтобы вы сделали – наверное, не надо этого делать.
А во-вторых, если мобилизация в России будет, то она примет чрезвычайно уродливые формы. Может быть, там без такой страшной охоты на людей [как на Украине], но точно работал бы механизм, согласно которому одни бы убегали из России, другие бы откупались.
И самое главное, был бы нарушен тот социальный договор, согласно которому вот та война, которую сейчас ведет Путин, она проходит без мобилизации», – подытожила она.
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