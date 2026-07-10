Слухи о всеобщей мобилизации в России распускает украинская пропаганда – иноагент Латынина

Слухи о возможной всеобщей мобилизации в России распускает украинская и западная пропаганда, стремясь посеять сумятицу в народе.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, в России мобилизации не будет, потому что если она будет, то это будет одна из самых больших ошибок, которые совершит российская власть.

Все слухи о том, что вот-вот будет мобилизация, как правило, исходят или из украинской пропаганды, или из российской либеральной пропаганды.

Понятно, что идет частичная, какая-то скрытая мобилизация, призывников давят, чтобы они записывались. Вот эти все хитрости под ковром будут.

Но мне кажется, мобилизации не будет, потому что она стала бы серьезной политической и экономической ошибкой», – утверждает Латынина.