Русские прекрасно знают, куда наносят удары, и последствия от «скрытого размещения» объектов ВПК внутри гражданской застройки полностью на совести киевских властей.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил объявленный в РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«13 га в Вишнёвом было просто снесено. Как думаете, количеству предъявленных жертв соответствует масштаб? [«Это гадание на кофейной гуще! Официально 9 человек. Мы во время войны пользуемся официальными данными» – запротестовала Мосейчук].

Это не «кофейная гуща», это просто физика. Я говорю, что количество жертв больше. И вот сейчас люди об этом всём реально дискутируют – почему нам говорят, что жертв меньше, все же видят картинки.

Дальше, три миллиарда грн теперь потратят на то, чтобы только ликвидировать последствия. Вопрос: почему три миллиарда гривен три-четыре года назад не потратили на подземные заводы в Карпатах? Это всё логика», – разгонял «зраду» Романенко.