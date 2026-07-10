В студии Зе-пропагандистов со скандалом признали размещение ВПК-объектов среди гражданских
Русские прекрасно знают, куда наносят удары, и последствия от «скрытого размещения» объектов ВПК внутри гражданской застройки полностью на совести киевских властей.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил объявленный в РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«13 га в Вишнёвом было просто снесено. Как думаете, количеству предъявленных жертв соответствует масштаб? [«Это гадание на кофейной гуще! Официально 9 человек. Мы во время войны пользуемся официальными данными» – запротестовала Мосейчук].
Это не «кофейная гуща», это просто физика. Я говорю, что количество жертв больше. И вот сейчас люди об этом всём реально дискутируют – почему нам говорят, что жертв меньше, все же видят картинки.
Дальше, три миллиарда грн теперь потратят на то, чтобы только ликвидировать последствия. Вопрос: почему три миллиарда гривен три-четыре года назад не потратили на подземные заводы в Карпатах? Это всё логика», – разгонял «зраду» Романенко.
В ответ разъярённая пропагандистка перешла в наступление:
«Мы себе представить не можем, где находятся наши предприятия, по крайней мере, где я была – в горах, под землёй, в ангарах, они везде».
«Однако, когда ракета прилетает на Лукьяновку [в Киеве] год за годом?..», – возразил Романенко.
В ответ Мосейчук заголосила, что «они – долб..бы, и не знают, что там много-много этажей», и русские бьют по одной и той же застройке.
«Они не долб..бы. Потому что у них есть чертежи всего того, потому что они это строили. И раз они туда бьют…У них помимо чертежей есть данные от источников среди наших производителей и т.д., и поэтому у них есть мотивация туда лупить», – парировал укро-политолог.
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