В студии Зе-пропагандистов со скандалом признали размещение ВПК-объектов среди гражданских

10.07.2026 23:26
  (Мск) ,
Просмотров: 36
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русские прекрасно знают, куда наносят удары, и последствия от «скрытого размещения» объектов ВПК внутри гражданской застройки полностью на совести киевских властей.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил объявленный в РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские прекрасно знают, куда наносят удары, и последствия от «скрытого размещения» объектов ВПК внутри...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«13 га в Вишнёвом было просто снесено. Как думаете, количеству предъявленных жертв соответствует масштаб? [«Это гадание на кофейной гуще! Официально 9 человек. Мы во время войны пользуемся официальными данными» – запротестовала Мосейчук].

Это не «кофейная гуща», это просто физика. Я говорю, что количество жертв больше. И вот сейчас люди об этом всём реально дискутируют – почему нам говорят, что жертв меньше, все же видят картинки.

Дальше, три миллиарда грн теперь потратят на то, чтобы только ликвидировать последствия. Вопрос: почему три миллиарда гривен три-четыре года назад не потратили на подземные заводы в Карпатах? Это всё логика», – разгонял «зраду» Романенко.

В ответ разъярённая пропагандистка перешла в наступление:

«Мы себе представить не можем, где находятся наши предприятия, по крайней мере, где я была – в горах, под землёй, в ангарах, они везде».

«Однако, когда ракета прилетает на Лукьяновку [в Киеве] год за годом?..», – возразил Романенко.

В ответ Мосейчук заголосила, что «они – долб..бы, и не знают, что там много-много этажей», и русские бьют по одной и той же застройке.

«Они не долб..бы. Потому что у них есть чертежи всего того, потому что они это строили. И раз они туда бьют…У них помимо чертежей есть данные от источников среди наших производителей и т.д., и поэтому у них есть мотивация туда лупить», – парировал укро-политолог.

Метки: ,

English version :: Читать на английском В студии Зе-пропагандистов со скандалом признали размещение ВПК-объектов среди гражданских

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить