Это трагедия, но лишь региональная – британец об Украине

Елена Острякова.  
10.07.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Европа может и дальше поддерживать Украину, но не должна вступать в войну с Россией в случае провала Киева.

Об этом студент колледжа Christ Church Дэниэл Лоусон заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа может и дальше поддерживать Украину, но не должна вступать в войну с Россией...

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«Война с Россией гораздо более серьезная проблема, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Конечно, можно сказать, что поддержка Украины должна продолжаться, но предлагается, чтобы Запад, НАТО и США разместили там свои войска для прямого нападения на Россию. Серьезность этого нельзя недооценивать», – сказал Лоусон.

Он заявил, что Украина и Россия потеряли в конфликте 2 млн человек.

«Это, конечно, трагедия, но лишь региональная. Если сравнить это с альтернативой – полномасштабной войной между Россией и Европой – мы видим 44 млн украинского населения, и 600 млн населения стран НАТО, исключая Америку. Конечно, было бы абсурдно предполагать, что все эти жизни находятся под угрозой в случае войны.

За исключением одного фактора, который создает эту опасность – ужасающего ядерного варианта», – сказал Лоусон.

По его данным, вероятность применения ядерного оружия в конфликте Россия-Европа составляет 10-20% в первые 90 дней. Это опасно, считает студент, учитывая, что Россия располагает 6 тыс боеголовок, а армии НАТО ослаблены, и их победа не гарантирована.

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