Укро-генерал: «Под Киевом живут предатели, сливающие информацию русским»

Игорь Шкапа.  
10.07.2026 21:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет в ближайшие годы наладить выпуск противоракет к системам «Пэтриот», даже если получит лицензию, что пообещал Дональд Трамп.

Об этом в беседе с бывшим спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет в ближайшие годы наладить выпуск противоракет к системам «Пэтриот», даже если...

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«Если бы это было на украинской территории, где нет войны, это одно. Но когда за счет системного слива информации, который осуществляется на разных уровнях и за счет бестолковости организации процессов, то это другое.

Это так же, когда наши враги вычисляют наши предприятия не за счет прослушивания телефонов, за счет просто просмотра информационных ресурсов, где идут заказы на поставки определённой продукции в те компании, которые интересуют русских. И можно достаточно быстро отслеживать, куда, какие машины едут», – сокрушается он.

Кроме того, укро-генерал недоволен размещением крупного арсенала боеприпасов (успешного пораженного ВС РФ) на территории города Вишневое под Киевом. При этом он делает упор отнюдь не на том, что это опасно для мирных жителей.

«Если это дает гарантию на первые два месяца, это одно. Но потом, когда половина Вишневого знает, что там собирают военную продукцию, то почему вы думаете, что среди 100 тысяч, которые живут там, не найдется хотя бы один предатель. Там не один предатель найдется, который сливает информацию», – печалится Кривонос.

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English version :: Читать на английском Укро-генерал: «Под Киевом живут предатели, сливающие информацию русским»

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