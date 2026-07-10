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Украина не сможет в ближайшие годы наладить выпуск противоракет к системам «Пэтриот», даже если получит лицензию, что пообещал Дональд Трамп.

Об этом в беседе с бывшим спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы это было на украинской территории, где нет войны, это одно. Но когда за счет системного слива информации, который осуществляется на разных уровнях и за счет бестолковости организации процессов, то это другое. Это так же, когда наши враги вычисляют наши предприятия не за счет прослушивания телефонов, за счет просто просмотра информационных ресурсов, где идут заказы на поставки определённой продукции в те компании, которые интересуют русских. И можно достаточно быстро отслеживать, куда, какие машины едут», – сокрушается он.

Кроме того, укро-генерал недоволен размещением крупного арсенала боеприпасов (успешного пораженного ВС РФ) на территории города Вишневое под Киевом. При этом он делает упор отнюдь не на том, что это опасно для мирных жителей.