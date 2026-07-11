Усик примеривается к президентскому самолету. Вскочит ли?

В мордобойце Усике, судя по всему, вновь проснулся президентский зуд. СМИ и паблики облетело фото, где он красуется на фоне главного государственного самолета (Airbus A319-115), используемого для перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций. Ходячая груша кривляется рядом с бортом с «национальными символами» Недорейха и сама изображает клешней «трызуб».

Публикация вздыбила волну. Многие предположили, что бицепс с глазами собирается всерьез заняться политикой и вскорости сделает важную заяву. А фотка – однозначный намек на участие в осеннем марафоне, коли тот состоится.

Впрочем, подобные намеки он делал неоднократно. И потом сам же их опровергал. Июль 2023-го: «Еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты». Май 2024-го: «Еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом «завяжу» и пойду баллотироваться. Зеленскому следует волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила».

«Обратите внимание на данный пассаж, – отмечает наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Похоже, что делает знак наркофюреру: мол, не дрейфь, я тебе дорогу не перейду. Что подтверждает старую версию: Усика готовят как спойлера, способного оттянуть голоса паствы УПЦ. 6 млн человек».

Такие планы давно являются секретом Полишинеля. Неангажированные эксперты еще тогда высказывали мнение, что Зе, относящийся к украинцам как к гоям, решил вновь околпачить их с помощью этого иуды. Который, как мы помним, нажил себе славу на пиаре вместе с м. Онуфрием и уверениях в том, что в случае чего грудью встанет на защиту УПЦ. На деле же когда жидобандеровская кодла развязала антицерковные репрессии, Усик и «усом не повел». И к его якобы горячо любимой Киево-Печерской Лавре, где отбирали имущество УПЦ и изгоняли монахов, заявился всего один раз. Причем внутрь не зашел, попиарился за оградой, сфоткался и дал дёру.

Выборы в 2024-м не состоялись из-за военного положения – палки-выручалки для Зеленского. Он стал просроченным, но отношение Усика к нему не изменилось. Чемпион дарит ему свое барахло и принимает ответные цацки. Любовно якшается и фоткается. Как и с опричниками. Чего стоят только объятья с экс-паханом СБУ Малюком. И это в то время, когда тот клепал тысячи уголовных дел на православных, а расстриги под его крышей захватывали храмы, глумились над святынями, избивали и даже убивали священнослужителей и прихожан. Но против гестаповцев «защитничек» ни единого словца не обронил. Как и против своего дружка Зельца.

В октябре 2025-го категорически отверг возможность политической карьеры, утверждая, что «политика не нравится», а идут туда те, мол, кто хочет навороваться. Однако когда вновь встал вопрос о выборах, сменил риторику. Почуял, что понадобился Зельцу. И уже в марте изрек, что планирует «поработать на государство» в должности не ниже президента Украины.

Правда, о конкретных планах не заикался. Никакого политического опыта у него нет. Ни партии, ни программы. Однако социологи-сервилисты вдруг включили в рейтинги «виртуальную Партию Усика», якобы набирающую до 6,4% голосов, чего достаточно для прохождения в ВР. (июньский опрос «Социополис»). Естественно, без команды от Зе они этого не сделали бы. Есть также данные о поддержке Усика олигархами. О том, что его амбиции оплачиваются Ахметовым. Вокруг иуды может сформироваться шайка технологов для создания новой силы, задачей которой будет промывка мозгов электорату в центральных и восточных регионах. Там, где русскоязычная православная паства. И уже наведены мосты со «Слугой народа».