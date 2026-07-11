В Кишиневе говорят, что слишком «слабо душат» Тирасполь

Молдова недостаточно давит экономически на Приднестровье, позволяя ему получать российский газ через цепочку подставных фирм в ОАЭ и Словакии.

Об этом бывший молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Единственный пункт, на который нам стоит обратить внимание, касается газа. А именно, что будут облагаться НДС поставки газа, кроме поставок «Молдовагаза». А в Молдове нет другого газа, кроме того, который через длинную цепочку посредников, включая «Молдовагаз», Россия оплачивает и поставляет.

Хуже всего, что и не предвидится никаких других вариантов. Власти Республики Молдовы ничего не делают, чтобы легализовать поставки газа в Приднестровье. Соответственно мы видим ноль намерений вывести Приднестровье из-под прямого механизма влияния Москвы, – сказал Фленкя.