В Кишиневе говорят, что слишком «слабо душат» Тирасполь
Молдова недостаточно давит экономически на Приднестровье, позволяя ему получать российский газ через цепочку подставных фирм в ОАЭ и Словакии.
Об этом бывший молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственный пункт, на который нам стоит обратить внимание, касается газа. А именно, что будут облагаться НДС поставки газа, кроме поставок «Молдовагаза». А в Молдове нет другого газа, кроме того, который через длинную цепочку посредников, включая «Молдовагаз», Россия оплачивает и поставляет.
Хуже всего, что и не предвидится никаких других вариантов. Власти Республики Молдовы ничего не делают, чтобы легализовать поставки газа в Приднестровье. Соответственно мы видим ноль намерений вывести Приднестровье из-под прямого механизма влияния Москвы, – сказал Фленкя.
По его мнению, Кишинев должен был заставить Тирасполь покупать самый дорогой в Европе румынский газ, который потребляет Молдова, и облагать это большими налогами, которые поступали бы в так называемый «фонд конвергенции», преследующий цель «необратимой экономической и политической реинтеграции».
«Кто контролирует газ, тот контролирует Приднестровье. А пока подсанкционные российские деньги оплачивают сепаратизм», – злобствует Фленкя.
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