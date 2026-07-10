Из обещанных 70 миллиардов Украине выделили меньше трети, которую она тоже не получит

Максим Столяров.  
10.07.2026 22:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1276
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


За первое полугодие Украина получила меньше трети обещанных на 2026 год 70 миллиардов.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За первое полугодие Украина получила меньше трети обещанных на 2026 год 70 миллиардов. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Что меня поражает во всей этой истории про новые 70 миллиардов –уровень экспертизы упал настолько, что никто из журналистов, которые пишут про новый пакет помощи на 70 миллиардов на 26-й год, не дает себе труда спросить: простите, но сейчас седьмой месяц 26-го года.

Вопрос, как вы представляете себе, откуда эти 70 миллиардов возьмутся? Какая страна заложит их в уже сверстанные, проголосованные бюджеты?», – сказала Латынина.

«Есть 45-миллиардный кредит, и 30 миллиардов из этого кредита идут за счет этих 70 миллиардов. При этом, из 45 миллиардов кредита, на июль переведено Украине непосредственно 7,1 миллиарда.

А из вот этих 40 дополнительных двусторонних миллиардов – это через фонды, которые уже расписаны. Так вот, из них где-то 15 уже переведено. Соответственно, вместе это 22 из 70», – сказала Латынина.

Она подчеркнула, что большинство этих средств на Украину даже не попадут, а сразу пойдут на оплату отправляемого оружия.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Из обещанных 70 миллиардов Украине выделили меньше трети, которую она тоже не получит

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить