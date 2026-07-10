Из обещанных 70 миллиардов Украине выделили меньше трети, которую она тоже не получит

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За первое полугодие Украина получила меньше трети обещанных на 2026 год 70 миллиардов.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что меня поражает во всей этой истории про новые 70 миллиардов –уровень экспертизы упал настолько, что никто из журналистов, которые пишут про новый пакет помощи на 70 миллиардов на 26-й год, не дает себе труда спросить: простите, но сейчас седьмой месяц 26-го года. Вопрос, как вы представляете себе, откуда эти 70 миллиардов возьмутся? Какая страна заложит их в уже сверстанные, проголосованные бюджеты?», – сказала Латынина.

«Есть 45-миллиардный кредит, и 30 миллиардов из этого кредита идут за счет этих 70 миллиардов. При этом, из 45 миллиардов кредита, на июль переведено Украине непосредственно 7,1 миллиарда. А из вот этих 40 дополнительных двусторонних миллиардов – это через фонды, которые уже расписаны. Так вот, из них где-то 15 уже переведено. Соответственно, вместе это 22 из 70», – сказала Латынина.

Она подчеркнула, что большинство этих средств на Украину даже не попадут, а сразу пойдут на оплату отправляемого оружия.