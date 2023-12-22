«Это была дебильная операция «Очко» – экс-боевик «Айдара» о захвате Змеиного

Операция по захвату острова Змеиный была бессмысленной потерей личного состава и техники ради нескольких пропагандистских кадров для телемарафона Зеленского.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошие ребята из спецназа ГУР сказали Буданову, что остров Змеиный – это операция «Очко», что это остров, это просто-напросто бесполезная трата людей, и это тупая операция. Но их отправили, и я эту историю очень хорошо знаю. В результате – что мы увидели по телевизору? Как успешно выполнили операцию «Змеиный», правда? Всё, русские сделали «жест доброй воли».

В действительности – это была полностью провальная история, 16 погибших, 8 раненых из 40. Минус «вертушка», минус самолётик и два кораблика. Или два самолётика и кораблик, уже не помню, разговор был очень давно. Что взяли? Тарелку спутниковую «старлинк», ещё что-то взяли. Оно того стоило?

Однако «жест доброй воли» сделали две САУ – «CAESAR» и «Богдана». Они за два дня расфигачили. «Богдана» за первый день сделала более 40 выстрелов, а «CAESAR» в первый день сломался, а второй притулили, и второй на другой день отработал вместе с «Богданой». И всё, а на том острове – это же каменюка, там негде спрятаться, и всё, и русские просто оттуда ушли. Зато нам показали вот такой крутой фильм, где геройски спланированная операция ГУРа. А результат…», – рассказывал Лапин.