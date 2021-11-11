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11.11.2021 23:46
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Война, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Это дичь» – Зе-депутат о поборах на украинских КПВВ в Донбассе

Новости УкраиныСложно говорить о перспективах «реинтеграции» Донбасса, пока на украинских КПВВ процветает откровенное вымогательство в...

Сложно говорить о перспективах «реинтеграции» Донбасса, пока на украинских КПВВ процветает откровенное вымогательство в отношении людей, пересекающих линию фронта.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно разъяснить главе государственной пограничной службы, что согласно постановления, вы не имеете права требовать какие-то бумаги, достаточно, чтобы гражданин Украины сказал – я делаю это по гуманитарным соображениям, точка. И чтобы ни один гражданин Украины не был оштрафован», – заявил председатель комитета Верховной рады по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

«И вот как только мы это сделаем, нам нужно послать сигнал, когда мы штрафы убираем, справки ВПЛ убрали, выделили деньги на задолженности перед пенсионерами, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях.

Это тысячи людей автоматически к нам поедут, а мы их встретим новыми дорогами, отремонтированными СНАПами, пунктами вакцинации, бесплатными пунктами проверки ПЦР-тестов. Это будет наша реинтеграция, настоящая», – мечтал Лубинец.

В свою очередь депутат «Слуги народа» Максим Ткаченко озвучил суровую реальность.

«А сейчас мы встречаем пока что прайсом. Я сейчас за станицу Луганскую говорю. Установить действие – 150 гривен, смартфон наладить бабушке, которая его впервые держит в руках, а ей нужно перейти к нам, а только со смартфоном можно – 100 гривен, очередь занять, чтобы тест бесплатный сделать – 250 гривен, очередь занять, чтобы совсем пройти – 350 гривен, и так далее.

И стрелочники все! Кому ни жалуешься – «так мы на это не влияем». Я лично несколько раз обращался в министерство реинтеграции. Это здесь кому-то в Киеве кажется, что это какие-то мелочи, но именно с этого и начинается. Потому что люди пока увидят наши дороги, они увидят эту дичь», – сказал Ткаченко.

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