«Это дичь» – Зе-депутат о поборах на украинских КПВВ в Донбассе

Сложно говорить о перспективах «реинтеграции» Донбасса, пока на украинских КПВВ процветает откровенное вымогательство в отношении людей, пересекающих линию фронта.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно разъяснить главе государственной пограничной службы, что согласно постановления, вы не имеете права требовать какие-то бумаги, достаточно, чтобы гражданин Украины сказал – я делаю это по гуманитарным соображениям, точка. И чтобы ни один гражданин Украины не был оштрафован», – заявил председатель комитета Верховной рады по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

«И вот как только мы это сделаем, нам нужно послать сигнал, когда мы штрафы убираем, справки ВПЛ убрали, выделили деньги на задолженности перед пенсионерами, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях.

Это тысячи людей автоматически к нам поедут, а мы их встретим новыми дорогами, отремонтированными СНАПами, пунктами вакцинации, бесплатными пунктами проверки ПЦР-тестов. Это будет наша реинтеграция, настоящая», – мечтал Лубинец.