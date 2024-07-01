«Это и будет компромиссом»: В Киеве готовят уход из ЛДНР, но мечтают удержать Херсон и Запорожье

Анатолий Лапин.  
01.07.2024 11:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Новороссия, Политика, Россия


В ходе тяжелых боев украинской армии придется отступить из Донбасса, а подконтрольные ВСУ части Херсонской и Запорожской областей останутся за Киевом.. Это и будет тем «компромиссом», для заморозки конфликта. Украинскому обывателю при этом будут внушать идею возвращения Крыма и Донбасса через некоторое время.

Такими фантазиями в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста поделился представленный как военный эксперт  Дмитрий Снегирев, бывший функционер нацистской украинской партии «Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе тяжелых боев украинской армии придется отступить из Донбасса, а подконтрольные ВСУ части...

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«Исторический период никто не отменял – давайте вспомним непростые отношения Франции и Германии, когда Эльзас и Лотарингию Франция вернула через десятилетия. Я вам провожу исторические параллели – если подобный тезис будет вбрасываться, он имеет место быть. Есть соответствующие моменты в мировой истории…

То, что сейчас происходит, по всей видимости, будут ограничиваться исключительно территориями Луганской и Донецкой областей. Несмотря на все заявления о том, что Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской области, будем называть вещи своими именами – идут торги.

Если даже в эфире у Мосейчук пытаются продвинуть версию о том, что территориальные уступки – это еще не поражение, то, по всей видимости, придут к определенному знаменателю: Запорожская и Херсонская области, те части, которые контролируются силами обороны Украины, остаются за украинской стороной. Ну а в ходе кровопролитных и продолжительных боев мы вынуждены будем отступить с занятых территорий Донецкой области», – обрисовал Снегирев своё видение перспектив.

Напомним, что Запорожье и Херсон включены в состав России и указаны в Конституции РФ. С этой точки зрения, сейчас данные областные центры находятся в статусе оккупированных иностранной армией.

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