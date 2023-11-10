«Это поразительно!» – либералы-иноагенты гневно винят Запад в том, что Путин жив и авторитетен

Беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев возмущен тем, что Запад не захотел «менять режим Путина».

Об этом он заявил в интервью либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть другая стратегия, которую никто не обсуждает. Она достаточно рискованная. В свое время Байден в Варшаве сказал: Господи, как мы можем позволить этому человеку находиться во главе России. Это было единственное замечание высшего западного руководителя, которое было фактическим призывом к смене режима. И дальше сюжет исчез. А почему в отношении России не рассматривается вариант смены режима? Почему это полное табу на Западе?!», – негодует Иноземцев.

Он винит Запад в том, что тот не склонил к предательству представителей российской элиты.

«Если бы это не было табу, стратегия была бы иной. В этом варианте вы должны заниматься последовательной работой с теми представителями элиты, которые могут Путина предать, убить, свергнуть, лишить поддержки, показать своим примером, что из этой системы можно уйти.

Даже в советскую эпоху перебежчики ценились очень сильно. Из путинской системы никто не сбежал, не сказал ему «фи». И это поразительно! Вы практически создали Путину миф о том, что его поддерживают абсолютно все. Нет примеров измены военному преступнику. Ребят, как вы смогли добиться этого выдающегося достижения?», – сказал Иноземцев.