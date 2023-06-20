«Это позор» – в Москве требуют у российской дипломатии ответа

Владимир Гладков .  
20.06.2023 20:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


В постсоветских странах усиливаются антироссийские течения – Ближний Восток начинает тяготеть к Турции, а в Прибалтике ужесточаются репрессии против сторонников дружбы с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил историк Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В постсоветских странах усиливаются антироссийские течения – Ближний Восток начинает тяготеть к Турции, а...

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«Что в Армении происходит – это зашквар. Двести лет присутствия России в Закавказье коню под хвост, просто лишились всего. Турки в Азербайджане как у себя дома, теперь этот Пашинян начинает разговоры, что надо налаживать торговлю с турками. В Средней Азии то же самое начинается.

В Прибалтике, у нас не сообщают об этом ни слова, это подлость. Там сейчас закрывают людей на большие сроки. Закрывают людей, сторонников дружбу с Россией. Не одного Палецкиса там засадили. Почему, где наша выдающаяся дипломатия?» – сказал Колпакиди.

Он уверен, что и православных христиан на Украине Россия уже потеряла – теперь их всех загонят в униаты.

«Что происходит с Православной церковью, это ведь в истории православия такого не было лет четыреста, это чудовищный момент. Куда идёт этот процесс? Он идёт к тому, что эти автокефалы объединятся с подонками-униатами, и всё. РПЦ потеряет Украину полностью. Этот план у них уже лет двенадцать точно проводится», – возмутился историк.

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