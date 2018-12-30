«Это садомазохизм», – украинского министра призвали беречь яички

30.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Инициативы министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по разрыву транспортного сообщения с Россией смахивают на садомазохизм, а появление не служившего в армии чиновника в военной форме на публике – недоумение.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У господина Омеляна пиар-зависимость. Вот обратите внимание: к месту, не к месту… Президент объявил военное положение, и Омелян, ни дня не служивший в армии, тут же надевает камуфляж. Потому что это красиво. Военная форма на ни дня не служившем в армии Омеляне смотрится как на корове седло. К месту и не к месту – действительно, это у него одна из самых любимых фишек», – отметил Золотарёв.

Он также подверг критике идею Омеляна прекратить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Это то же самое, что повторить поступок российского либерала, прибившего свои гениталии к Красной площади, якобы, в знак протеста.

«Поезда… не получится ли так, что с этой идеей мы выстрелим себе в ногу? Мне это напомнило московского художника-перформансиста Павленского, который в знак протеста режиму прибил свои гениталии к Красной площади. Не будем ли мы напоминать этими действиями ныне лечащегося во французской психушке художника?

Обратите внимание: поток поездов Львов-Москва набит до отказа. Заробитчане, нефтепромысел, строительство в Москве, Тюмень, Дальний Восток… Люди едут зарабатывать себе кусок хлеба. Обратно поезд куда свободней. То есть, толп россиян, желающих поблукать по неньке, я не наблюдаю», – добавил эксперт.

Золотарёв напомнил, что Киев не желает признавать и ошибочность отмены авиационного сообщения с Россией.

«Получится то же, что сделали в своё время с авиасообщением. Да, сделали назло, но в результате озолотили белорусов, поскольку весь поток пошёл через Минск. То есть, если мы хотим сделать плохо агрессору, то должно быть плохо агрессору, а не собственным гражданам, потому что в противном случае получается садомазохизм», – резюмировал политтехнолог.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Украина готовится к отмене прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.