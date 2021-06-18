«Это шок»: Турчинов выболтал тайну «сильнейшей армии континента»

Украинская власть провалила работу с государственным оборонным заказом по закупке вооружений для нужд армии. Об этом в эфире 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вчера был на выставке «Оружие и безопасность». Это главная выставка оборонно-промышленного комплекса Украины. Она полтора года была фактически заблокирована, сейчас она возобновила работу. Я общался со многими руководителями оборонных предприятий – и государственных, и частных. То, что они говорили мне – это шок.

Выставка открылась не в январе, а на днях, то есть, полгода прошло. За полгода не подписано и не профинансировано ни одного контракта в соответствии с государственным оборонным заказом. Ни одного. Два государственных оборонных заказа сорваны.

Сейчас рекорд поставлен по блокированию запуска финансирования оборонной промышленности Украины. Это означает, что снова оно будет катастрофически сорвано.

С одной стороны рассказы о том, что танки российские стоят на украинской границы, с другой стороны у нас лучшие ракеты – те же самые «Стугна», противотанковый ракетный комплекс. За два с половиной года ни одной ракеты не куплено…

Нужно лицом повернуться к вопросам безопасности нашей страны. Ни за счет видосиков, пиара, чем они неплохо, в принципе, занимаются, а за счет конкретных дел.

Путин и наши враги будут считаться только с силой, я об этом постоянно повторяю. Пока у нас не в теории, а на практике, не будет мощных Вооруженных сил, мощного сектора безопасности и обороны, все эти разговоры, переговоры не имеют никакой перспективы. Это слабая позиция, которая всегда будет унижаться и ломаться», – заявил Турчинов.