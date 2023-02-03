«Это я её убил» – Террорист Пономарев продолжает набивать себе цену

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Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев утверждает, что на территории России он знает 5 партизанских сетей, но на них приходится только 40% всех совершенных диверсий. В целом численность российских «партизан» он оценивает в 500-1000 человек.

Об этом Пономарев заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «Политнавигатора»

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«Коктейль Молотова» может изготовить каждый и бросить его в военкомат, чтобы показать недовольство и то, что мы боремся. Большая часть нападений на военкоматы была сделана плохо с технической точки зрения. Мы все время людям объясняем, как сделать, чтобы он сгорел, сука, а не просто на стенку «коктейлем Молотова». Это акт героизма. Сам факт, что это происходит, показывает другим гражданам, что они не одиноки. Это вдохновляет людей на борьбу», – вещал Пономарев.

Он продолжает утверждать, что убийство Дарьи Дугиной совершила некая «Национальная республиканская армия», которую он лично курирует.

«Мне не нравится то, что произошло. Я бы точно не сожалел об убийстве Александра Дугина. Я знаю, что целью они были вдвоем. Она была активным оперативником, а отец был идеологом. В этом была идея. Получилось так, как получилось. Какое-то, может быть, божье провидение. То, что женщина погибла, вызывает споры, и это плохо. Но она была комбатантом, и это справедливо, я уверен», – сказал Пономарев.

Он утверждает, что версию о причастности к убийству украинской военнослужащей Натальи Вовк подбросили российским спецслужбам «украинские товарищи», чтобы «подстраховать НРА». А публикация в «Нью-Йорк Таймс», в которой ЦРУ подтверждает российскую версию, является тайным сигналом «партизанам» о том, что нужно «притушить» свою деятельность.