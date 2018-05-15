15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

4 031 просмотров

ЕС потоптался по “неправильному” Крымскому мосту

Построенный Россией Керченский мост в Крым “нарушает суверенитет Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Майи Косьянчич, опубликованном сегодня пресс-службой Европейской службы внешнего действия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Российская Федерация построила Керченский мост в Крыму без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой она является», — говорится в заявлении.

В ЕС посетовали, что мост “ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море”.

«Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права», — говорится в заявлении.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра.