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14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Мнение, Политика, Украина
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ЕС разочарован: на Украине – коррупция и олигархи при власти

В понедельник комитет по иностранным делам ЕС рассмотрел отчет по имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое вступило в силу два года назад.

Доклад представил депутат Европейского парламента, член Европейской народной партии об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной Михаэль Галер, передает корреспондент “ПолитНавигатора” со ссылкой на пресс-релиз на сайте Европарламента.

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“Украина достигла прогресса на пути к европейской интеграции с важными достижениями в первый избирательный период после „революции достоинства“. С момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году Украина осуществила больше проевропейских реформ, чем за все предыдущие годы независимости Украины, но нужны дополнительные усилия, страдает общественная поддержка модернизации и реформ. Разочаровывает ухудшение социальных условий, продолжающаяся власть олигархов и сохранение эндемичной коррупции в государственных учреждениях”, — сказал Галер, представляя доклад.

Европарламентарии высоко оценили сотрудничество Украины в энергетическом секторе и ее достижения в сфере энергоэффективности, при этом подчеркивая необходимость продолжения реформ, особенно на рынке газа и электроэнергии.

“Поскольку страна играет решающую роль в европейской энергетической сети, депутаты осуждают строительство трубопровода „Северный поток-2“, поскольку это политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому они призывают его отменить”, — говорится в пресс-релизе.

В докладе подчеркивается, что для Украины первоочередной задачей должна стать борьба с коррупцией, решение проблем с властью олигархии и продолжение реформы децентрализации.

Европейские депутаты также выразили сожаление по поводу того, что действующая судебная система остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой, однако поддерживают усилия, направленные на решение этого вопроса. Судей и прокуроров следует выбирать прозрачно и очень надежно, говорится в тексте доклада.

Европейские депутаты также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Украине, решительно осудили растущее количество физических нападений на активистов и журналистов, а также насилие в отношении членов общин ромов и ЛГБТ.

“Отчет по Украине был принят 41 голосом против 9, один воздержался. В течение декабрьского пленарного заседания всех палат в Страсбурге он будет поставлен на голосование”, – говорится в релизе.

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