ЕС в ужасе от перспектив разрушения Украины

29.08.2018, Dima Kot, [29.08.18 14:26]Киев, Максим Карпенко

Запад не даст Украине полностью утонуть и будет поддерживать на плаву экономику страны все новыми и новыми кредитами.

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

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По его словам, эта политика объясняется тем, что Евросоюзу не нужны руины у своих границ.

«Конечно, вложено в Украину очень много политического капитала, не столько экономического, финансового, сколько политического в поддержку, в том числе нынешней власти… Но вместе с тем никто не хочет иметь разрушенную страну у своих границ. И для этого будет предоставляться, по моему мнению, минимально необходимая помощь для того, чтобы мы прошли этот период до выборов. А дальше уже будут договариваться с новым руководством государства», – полагает Грищенко.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что экономическая политика украинской власти привела к тому, что страна фактически стала банкротом и занимает деньги даже на выплату пенсий.