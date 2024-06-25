«Есть доказательства»: украинская ПВО виновна в смертях наших граждан – Арестович

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Украинские ракеты неоднократно убивали мирных украинцев.

Об этом экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович рассказал в интервью блогерше-иноагентше Екатерине Гордеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть наши ракеты, которые попадали в дома и убивали наших людей. Это боевая техника. Если ракета 30 лет находится на хранении, а химическая боевая готовность пороха 25 лет, потом начинает разлагаться, то она может сойти с траектории по тысяче причин. Есть видео, которые об этом свидетельствуют. В Киеве, например», – сказал Арестович.

Уволенный из офиса украинского президента за то, что признал в 2023 году, что подъезд дома в Днепропетровске был взорван после того, как на него упала российская ракета, сбитая ПВО – сейчас Арестович многозначительно сообщил, что общался с людьми, разбиравшими тот подъезд, и они уже после падения слышали два взрыва. Он пообещал, что вся правда вскроется после войны.