Есть потребность: на Украине появится национальное военное мемориальное кладбище

05.10.2022  09:42 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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На Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище.

Соответствующее разрешение предоставило украинское правительство Министерству по делам ветеранов, сообщает телеграм-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

На Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище. Соответствующее разрешение предоставило украинское правительство Министерству по...

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“Предоставлено разрешение Министерству по делам ветеранов образовать в сфере его управления государственное учреждение “Национальное военное мемориальное кладбище”. Дано поручение Минветеранов в двухмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения деятельности указанного государственного учреждения”, – говорится в сообщении.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что Украине удалось вернуть тела 541 погибшего военного.

Отметим, что потребность в специальном кладбище стала следствием взрывного роста военных потерь ВСУ, которые по некоторым оценкам составили уже более 100 тысяч человек. Впрочем, учитывая военные успехи, украинское командование такие потери не пугают – победителей, как они считают, не судят.

“Наш источник сообщает, что последние несколько дней с помощью вертушек, в одесские госпитали массово привозят тяжелораненых с херсонского направления. Потери никто не считает, так как у ВСУ есть территориальный успех. Все в эйфории”, – сообщает украинский телеграм-канал “Легитимный”.

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